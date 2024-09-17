الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولة حزب الله اغتيال شخصية أمنية رفيعة

قال الجيش الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- إنه أحبط محاولة حزب الله اغتيال شخصية أمنية رفيعة بواسطة عبوة ناسفة.

وأوضح أن العبوة الناسفة كانت مرتبطة بمنظومة تحكم عن بعد ومزودة بكاميرا وهاتف نقال. وأضاف "حذرنا الشخصية المستهدفة قبل موعد التفجير".

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن جهاز الشاباك "أحبط محاولة اغتيال شخصية أمنية إسرائيلية سابقة بواسطة تفجير عبوة ناسفة".

يشار إلى أن حزب الله تعهد بالانتقام لمقتل قائده العسكري فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية نهاية يوليو/تموز الماضي.

في ذات السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن المنظومة الأمنية حذرت من أن التصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان قد يتحول إلى حرب إقليمية.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق أمس استهداف 13 موقعا إسرائيليا، وقال إنه هاجم بمسيّرة انقضاضية بالصواريخ جنودا إسرائيليين في ‏موقع المطلة.

وقال الحزب إنه قصف ثكنات راموت نفتالي وراميم ومتات، واستهدف مرابض المدفعية في الزاعورة ومواقع بياض بليدا ورويسات العلم والسماقة وبركة ‏ريشا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الطائرات الحربية تحلق بكثافة في أجواء شمال إسرائيل.

يأتي ذلك بعدما صدق المجلس الوزاري الأمني المصغر ليلة أمس على توسيع أهداف الحرب "لتشمل إعادة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم بأمان".

يشار إلى أنه منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، مما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.