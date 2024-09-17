إسرائيل تعيد جثمان ماهر الجازي منفذ عملية اللنبي إلى الأردن

أعلنت الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسلم جثمان الشهيد ماهر الجازي الحويطات منفذ عملية جسر الملك حسين، التي قتل فيها 3 إسرائيليين الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة الخارجية أن جثمان الجازي تم تسلمه من الجانب الإسرائيلي ليتم دفنه في الأردن بعد تسليمه لذويه.

وقالت الوزارة إنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنَين الأردنيَين مصلح العودات وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وقال كاسب الجازي شقيق الشهيد ماهر للجزيرة نت إنه تجري ترتيبات مع الخارجية الأردنية لمتابعة كافة التفاصيل المتعلّقة بتسلم الجثمان.

من جهته أشار الشيخ حابس الحويطات ابن عم الشهيد أن العشيرة مجتمعة لبحث كافة التفاصيل، مبينًا أن المعلومات الواردة لهم حتى الآن مصدرها وسائل الإعلام مؤكدًا على أن العشيرة تريد تشييعًا يليق بالشهيد وما قدّمه.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات أعادت إلى الأردن جثمان ماهر الجازي الحويطات، منفذ عملية جسر الملك حسين.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن قرار إعادة الجثمان إلى المملكة جاء بعد ضغوط كبيرة من الأردنيين، ومن أجل "الحفاظ على جودة العلاقات الأمنية" بين الجانبين.

وشهدت العاصمة عمّان ومدن أخرى بالأردن خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة للمطالبة باستعادة جثمان الجازي، بعد أن احتجزته سلطات الاحتلال عقب استشهاده.

وكان الجازي، وهو عسكري أردني متقاعد يعمل سائق شاحنة، قد أطلق النار على أمن المعابر الإسرائيلي لدى مروره بشاحنته على المعبر الذي يحمل من الجانب الإسرائيلي اسم اللنبي، فقتل 3 منهم قبل أن يُستشهد برصاص الأمن الإسرائيلي في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتها ما جرى في معبر اللنبي بأنه يوم صعب على إسرائيل.