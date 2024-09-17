أميركا تعتقل روسيًا بتهمة تهريب تقنيات مسيّرات

ألقت السلطات الأميركية القبض على روسي بتهم عديدة منها التصدير غير القانوني لتقنيات يمكن استخدامها في إنتاج الطائرات المسيرة.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنه جرى أمس الاثنين إلقاء القبض على روسي يقيم في ساراسوتا بولاية فلوريدا بتهم التهريب وغسل الأموال، والتصدير غير القانوني إلى روسيا لتقنيات يمكن استخدامها في إنتاج طائرات مسيرة.

ونقلت وزارة العدل في بيان على موقعها الإلكتروني أن لائحة الاتهام ذكرت أنه "في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 اشترى دينيس بوستوفوي (44 عاما) وصدّر إلى روسيا بشكل غير قانوني مكونات إلكترونية دقيقة لها تطبيقات عسكرية ويمكن استخدامها في الطائرات المسيرة.

وذكرت الوزارة أن بوستوفوي عمل من خلال شبكة من الشركات في روسيا وهونغ كونغ على شراء مكونات من موزعين أميركيين، وشحنها إلى روسيا باستخدام وجهات وسيطة لإخفاء الوجهة النهائية للشحنات.

وقال المدعي العام الأميركي ماثيو جريفز في البيان "وفقا للائحة الاتهام، قام هذا المتهم بتصدير تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج إلى روسيا بشكل غير قانوني بما يمكن أن يعزز قدراتها على شن حربها غير المبررة ضد أوكرانيا".

بدورها قالت السفارة الروسية بالولايات المتحدة على تطبيق تليغرام إنها على علم بإلقاء القبض على بوستوفوي لكنها لم تتلق "أي إشعار رسمي بالاعتقال من وكالات إنفاذ القانون المحلية".

وليست المرة الأولى التي تلقي فيه السلطات الأميركية القبض على مواطنين روس بالتهمة نفسها، فقد ألقت القبض على عدة أشخاص خلال الأشهر الماضية بدعوى تصديرهم معدات تستخدم في تصنيع المسيّرات.

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وموسكو خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 ودعم الولايات المتحدة لكييف ماديا وعسكريا في مواجهة ما يصفونه بالغزو الروسي.