محاولة اغتيال ثانية لترامب أم هو فيلم هوليودي من إنتاجه؟

لماذا يريدون قتل دونالد ترامب؟! كان هذا من أكثر الأسئلة انتشارا على منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة والعالم، بعد الأخبار القادمة عن محاولة ثانية لاغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة.

وتقول مواقع أميركية إن ترامب كان يلعب الغولف بناديه في بالم بيتش بولاية فلوريدا أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي، مؤكدة أن الرئيس السابق لم يتعرض للخطر وقد جرى نقله إلى مكان آمن بشكل فوري.

Acting Secret Service Director Ronald Rowe is headed to Florida, according to Secret Service officials, after the incident at Trump's golf course that the FBI says "appears to be" a second Trump assassination attempt. pic.twitter.com/h7Y8oczzeA — MSNBC (@MSNBC) September 15, 2024

وهذه هي المحاولة الثانية لاغتيال ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية في غضون شهرين، وهو ما أثار كثيرا من التساؤلات إن كانت فعلا محاولة اغتيال حقيقية أم أنها فيلم هوليودي؟ وهل هناك جهات تحاول إظهار ترامب بأنه البطل القادم لتخليص البلاد والجميع يحاربه خوفا منه؟

وكان من بين من يعتقد بأنها محاولة اغتيال حقيقية الملياردير الأميركي إيلون ماسك والذي رد في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس على تدوينة تساءل فيها أحد المدونين "لماذا يريدون قتل ترامب". ليجيب ماسك "لا أحد يحاول حتى اغتيال بايدن وكامالا".

https://x.com/elonmusk/status/1835478980830572884

أما عن التفاعل العربي، فقد رأى بعض المغردين الذين يعتقدون بأن ما حدث هو محاولة حقيقية لاغتيال ترامب للمرة الثانية، حيث يقول إن محاولة اليوم تؤكد أن الوحشية السياسية والهستيريا الحزبية والأيديولوجيا المتطرفة المسعورة بواشنطن وصلت لمرحلة جنونية فعلاً!

وأضاف آخرون أن كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات الرئاسية القادمة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ستكون أخطر انتخابات في التاريخ الأميركي المعاصر.

الولايات المتحدة ظهرت اخبار عن محاولة اغتيال ثانيه جديده تعرض لها دونالد ترامب أثناء لعب الجولف في ويست بالم بيتش ظهور الصور الأولى لمطلق النار pic.twitter.com/LdCslzrEoT — ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@AAAX99X) September 16, 2024

وقال متابعون إنه وبعد محاولة الاغتيال الثانية للترامب سيخرج الإعلام الأميركي اليساري ليوظف هذه الحادثة لصالح هاريس، وذلك من خلال التشديد على أن ما يحدث من محاولات الاغتيال هو نتيجة طبيعية لخطاب الكراهية الذي يتبناه ترامب حسب وصفهم.

📌📌لا حديث يعلو في أمريكا حالياً عن محاولة ثانية لاغتيال الرئيس السابق دونالد #ترامب في شهرين في منتجع ملعب الغولف في منتجع ترامب في بالم بيتش..

وتم اعتقال المشتبه به ومصادرة سلاح كلاشينكوف ومنظار وكاميرا ..

يتعامل مكتب التحقيق الفيدرالي مع الحادث بصفته محاولة اغتيال ثانية!!… pic.twitter.com/6d4CIIparK — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) September 15, 2024

أما أصحاب نظرية المؤامرة فيرون أن محاولة الاغتيال الثانية لترامب "فيلم ومسرحية" أبطالها الرئيس السابق وفريقه، واستشهدوا بنظريتهم من خلال عدة دلائل منها أنه خلال المحاولتين كان من يستخدم البندقية شخصا غير مدرب.

محاولة اغتيال جديدة للرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي #دونالد_ترامب قرب ملعبه للغولف في ولاية #فلوريدا وتم إلقاء القبض على المشتبه به ويدعى رايان روث وڪان يحمل سلاح رشاش وعلى بعد 300 - 500 متر من ترامب.

وهذه المسرحيات هي لكسب تعاطف الشارع الأمريكي لصالح #ترامب. ملعوبه👌 pic.twitter.com/uyuWJgUcs5 — Alaa Al Diab (@Alaaeddindiab) September 16, 2024

النقطة الثانية هي سهولة وصول الشخص إلى محيط ترامب، ودون أن ينتبه إليه أحد، خاصة أن رايان روث المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية كان يحمل رشاش "إيه كيه-47" (AK-47) بمنظار ومعه حقيبتا ظهر وكان على بعد ما بين 300-500 متر من ترامب، وقد تم إلقاء القبض عليه من قبل جهاز الخدمة السرية.

رايان روث المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية التي وقعت اليوم 15 سبتمبر في منطقة بالم بيتش بولاية فلوريدا. روث كان يحمل رشاش AK-47 بمنظار ومعه حقيبتي ظهر وكان على بعد ما بين 300-500 متر من ترامب وقد تم القاء القبض عليه من قبل جهاز الخدمة السرية. #علم_نافع pic.twitter.com/zsTLLJKyBW — Dr.Khalil al-ِِAnani د. خليل العناني (@Khalilalanani) September 15, 2024

ثالثا: إخفاق جهاز الخدمة السرية في تأمين محيط حماية المرشح الرئاسي، وهذا لم يحدث منذ أن تولى ترامب الحكم أو بعد خروجه، وأضافوا: لو أن هناك جهة تريد أن تغتال ترامب حقا لكان عملت على هذا الأمر قبل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

مع وصول الانتخابات الى نهاياتها سوف يكون لدينا سلسلة من الحلقات التي تصلح لعمل مسلسل تلفزيوني باخراج ترامب نفسه — Moslem Sahaf (@SahafMoslem) September 15, 2024

صح وهو مسلسل ممل للامانة، اليمين المتطرف يريد جعل ترامب "البطل الخارق" الذي يموت من اجل بلده والكل ضده و و و. مسرحية مفضوحة — محلل 🇶🇦 (@m7alel) September 15, 2024

ونشر رئيس مجلس النواب مايك جونسون -عبر حسابه على منصة إكس- صورة تظهر المرشح الجمهوري ليطمئن أنصاره بعد تعرضه لمحاولة اغتيال هي الثانية في غضون شهرين.