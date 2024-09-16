ناشر صحيفة هآرتس يدعو لتدخل دولي ضد حكومة نتنياهو

دعا ناشر صحيفة هآرتس عاموس شوكين إلى تدخل دولي ضد الحكومة الإسرائيلية، كما حصل مع حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وذلك بسبب معارضة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقيام الدولة الفلسطينية، واستمرارها في تكثيف الاستيطان غير القانوني في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة عاموس شوكين بافتتاح مؤتمر هآرتس الأمني السياسي بالتعاون مع الصندوق الجديد لإسرائيل ووحدة الأمن السياسي التابعة لصندوق بيرل كاتسنيلسون، الذي يعقد في تل أبيب.

وجاء في خطاب شوكين الذي نشرته هآرتس -المعروفة بتوجهها الذي يميل ليسار الوسط الإسرائيلي- على موقعها الإلكتروني اليوم "في مواجهة هذه الحكومة الكارثية، لا يوجد خيار سوى مطالبة الدول الأخرى بالتعبئة كما فعلت لإنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

وأضاف "إذا كنت تريد ضمان وجود وأمن إسرائيل، ويمكنك أيضا التفكير في تطبيع حياة الفلسطينيين، جيراننا؛ فيجب إقامة الدولة الفلسطينية، وليس هناك خيار سوى تطبيق عقوبات ضد معارضي إسرائيل وضد المستوطنين في الأراضي المحتلة في انتهاك للقانون الدولي".

وتساءل "لماذا لا يحدث هذا طالما أن إسرائيل لديها حكومة تعارض إقامة دولة فلسطينية، وتستمر في تكثيف الاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، ولا تمانع في فرض نظام فصل عنصري وحشي على السكان الفلسطينيين".

وأضاف "يجب تدفيع الحكومة ثمن دفاعها عن المستوطنات ومحاربة المقاتلين الفلسطينيين من أجل الحرية الذين يسمون في إسرائيل إرهابيين".

خطة الدولتين

ودعا شوكين في المقابل لدفع عملية سياسية مع الفلسطينيين على أساس خطة الدولتين، قائلا "في فبراير/شباط من هذا العام، نشرت مقالا قلت فيه إنه من الصعب العثور على نتيجة أفضل من الحرب ضد حماس، من العودة الفورية للمخطوفين وإمكانية إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، والتي قامت إسرائيل بتوسيع حدودها على طول خطوط الهدنة إلى ما يسمى اليوم بالخط الأخضر".

وذكّر في هذا السياق أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه وافق على أن يكون الخط الأخضر الجديد (بعد أن ضمت إسرائيل إليه المزيد من الأراضي) هو حدود الدولة الفلسطينية التي يريدها!

واعتبر أن "مزايا هذه الخطوة تتمثل بمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير، والقضاء على الإرهاب الفلسطيني واليهودي الذي يكلف العديد من القتلى من كلا الجانبين، وبناء شراكة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على أساس التعاون الأمني، كما هو قائم بالفعل الآن".

ولكنه لم يذكر أن الحل الذي قامت عليه السلطة الفلسطينية لا يتضمن موافقة إسرائيلية على حل الدولتين، وإنما على أساس قيام سلطة فلسطينية مقلّصة الصلاحيات.

ورأى أن هذا الحل ينطوي على "إعادة تثقيف كلا الشعبين للاعتراف بالإيجابية والرابطة بينهما، وعلى التعاون الاقتصادي الذي سيجلب النمو والازدهار لكلا البلدين" حسب قوله.