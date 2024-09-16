موقع والا: إسرائيل ركزت على الشمال والشرق وأهملت الخطر الحوثي

قال موقع والا، المتخصص في الشؤون الأمنية الإسرائيلية، إن إسرائيل ربما ركزت أكثر من اللازم على إيران وحزب الله، وأهملت الخطر الحوثي جنوبا، في إشارة إلى هجوم الصاروخ البالستي الذي أخفقت القبة الحديدية في صده رغم نجاحها في اعتراض مئات الصواريخ الإيرانية قبل ذلك بأشهر، بحسب الموقع.

وقال الموقع، في تقرير للكاتب أودي عتسيون بعنوان "ماذا لو أطلق علينا 30 صاروخا بتعليمات من إيران لا صاروخا حوثيا واحدا؟"، إن إسرائيل نجحت في صد 300 صاروخ إيراني قبل 5 أشهر لكنها فشلت في صد صاروخ واحد للحوثيين، مما يوحي بأنها لا تتعامل بجدية حقيقية مع تهديد الحوثيين، الذين وصفهم الكاتب بأنهم "في الحقيقة إيرانيون في زي تنكري".

واعتبر الكاتب أن عدم سقوط قتلى أو وقوع أضرار مادية كبيرة "معجزة لأن الصاروخ سقط في منقطة مفتوحة وغير مأهولة، وأحدث حفرة بعمق 4 أمتار مما يدلل على شدة الانفجار، لكن القبة الحديدة أخفقت في اعتراضه".

وتساءل الكاتب عن الضرر الذي كان سيلحقه الهجوم لو استخدم فيه 30 صاروخا أطلقت بتوجيه من إيران، أو لو اختار الحوثيون، بدل منشأة أمنية وسط إسرائيل، هدفا أسهل في حي سكني مكتظ في تل أبيب أو بئر السبع أو حتى في منطقة فنادق إيلات القريبة منهم، أو أطلقوا عشرات الصواريخ دفعة واحدة.

ووفق الكاتب، ظلت إسرائيل تتطلع شمالا وشرقا وأهملت الجنوب، حيث رسمت عددا هائلا من سيناريوهات الرد الإيراني، لكن ما حدث يثبت أن تحريك الحوثيين أحد خيارات طهران، "فهم في النهاية وكيل لها"، وفقا للكاتب، تزوده بالسلاح المتقدم، وكل ما كان عليها فعله هو أن تنقل إليهم "طلب" الرد على اغتيال الرئيس الراحل للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

ودعا الكاتب إلى تخصيص موارد إضافية للجيش الإسرائيلي تشمل إطلاق أقمار تجسس إضافية واستخدام رادارات بعيدة المدى، حتى لو أصحبت بحد ذاتها هدفا لإيران ووكلائها، وفقا له.

وكشف أن اللجنة المكلفة بدراسة رفع مخصصات الجيش الإسرائيلي تأخرت نصف عام كامل في رفع توصياتها بسبب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إنه "يحاول استغلال الملف ليفتك لنفسه سلطات كبرى" في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر عتسيون أن التصدي للهجمات الصاروخية ليس أمرا مفروغا منه رغم النجاحات السابقة، وما يدلل على ذلك الإخفاق في اعتراض صواريخ حزب الله ومسيراته في الجبهة الشمالية، وقال إن "الحوثيين لا ينتظرون إذن أحد لشن هجومهم، وترسانة الصواريخ الإيرانية متاحة لهم".