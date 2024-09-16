مفاوضات لتعيين ساعر محل وزير الدفاع غالانت ونتنياهو ينفي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتأهب لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين رئيس حزب اليمين الوطني جدعون ساعر محله، لكن مكتب نتنياهو نفى.

وتتصاعد منذ فترة خلافات بين نتنياهو وغالانت بشأن احتمال شن حرب واسعة على لبنان وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.

ونقلت هيئة البث عن مسؤول في مكتب نتنياهو لم تسمه أن نتنياهو يتأهب لإقالة غالانت خلال فترة قصيرة. وأضافت أن دائرة نتنياهو المقربة تجري مفاوضات مع ساعر، ليحل محل غالانت.

وحين نشرت هيئة البث هذا الخبر كان غالانت، وهو قيادي في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، يشارك في جلسة أمنية بمقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

ونقلا عن مسؤول سياسي لم يسمه، قال الليكود عبر حسابه في منصة تليغرام: هناك تقارب كبير في المفاوضات لتعيين ساعر محل غالانت.

نتنياهو ينفي

ونفى مكتب نتنياهو صحة الأنباء المتداولة بقوله، عبر بيان، إن المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء تراجعت عن موافقتها إسناد وزارة الدفاع لجدعون ساعر.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) عن مقربين من ساعر لم تسمهم أنه لا يوجد جديد في الموضوع.

والاثنين، قالت هيئة البث إن غالانت يؤيد استنفاد المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة مع حزب الله، بينما يرغب نتنياهو في شن حملة عسكرية واسعة النطاق.

كما يرى غالانت أن أي عملية عسكرية في لبنان ستمس باحتمال إعادة الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة؛ لأن الجيش سيضطر إلى نقل قوات من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، وفق الهيئة.

وزادت بأن مصادر مقربة من رئيس الوزراء حذرت من أنه ستتم إقالة وزير الدفاع إذا استمر في التمسك برأيه.

ومنذ أشهر، تتواصل أيضا خلافات بين غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي قال، عبر منصة إكس اليوم: "منذ أشهر وأنا أدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى إقالة غالانت، وحان الوقت للقيام بذلك فورا".

وأكد أنه يجب اتخاذ القرار في الشمال، وغالانت ليس الرجل المناسب لقيادته، في إشارة إلى عملية عسكرية واسعة في لبنان.

وقد أوصى قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، خلال اجتماعات مغلقة، باحتلال شريط أمني عازل في جنوب لبنان، وأكد الجاهزية لتنفيذ هذه الخطوة، وفق صحيفة إسرائيل اليوم.