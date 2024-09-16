مستوطنون يعتدون على مدرسة بغور الأردن والاحتلال يواصل عملياته بالضفة

أصيب 7 فلسطينيين بجروح إثر اعتداء مستوطنين على مدرسة في الضفة الغربية، بينما نفذت قوات الاحتلال المزيد من الاقتحامات والاعتقالات بحق السكان.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني جرح 7 مواطنين إثر اعتداء مستوطنين على مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب أريحا بغور الأردن.

وقد اعتدى المستوطنون بالضرب على الطلبة والمعلمين وأوثقوا رباط مدير المدرسة.

وأفاد المحامي حسن مليحات أن المستوطنين ما زالوا يحاصرون المدرسة وينكلون بطلابها.

ومن جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل بالضفة الغربية وداهمت منزل الشهيد عبد القادر القواسمي.

ونقل المراسل أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم وإن مواجهات اندلعت بينها وبين فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن قوات جيش الاحتلال تقوم بنشر القناصة على أسطح المباني في المخيم.

وفي ذات السياق، استشهدَ شاب فلسطيني، فجر الاثنين، متأثرا بإصابته في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية قبل 10 أيام على مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة.

اعتقالات جديدة

وفي القدس المحتلة، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتقال 10 من عائلة منفذ عملية الطعن أمس في باب العامود، وذللك لاستجوابهم.

ومن جانبه قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 20 مواطنا منذ أمس بينهم طفل وأسرى سابقون بالضفة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 704 فلسطينيين بينهم 159 طفلا، وجرح نحو 5 آلاف و700 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.