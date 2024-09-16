مجزرة جديدة في مخيم النصيرات والاحتلال يستهدف مأوى نازحين برفح

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الاثنين منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة بمخيم النصيرات باستشهاد 10 وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء، بسبب الغارة.

وقد انتشلت فرق الدفاع المدني أكثر من 15 مصابا جراح بعضهم خطرة، ونقلوا إلى مستشفى العودة بالمخيم وإلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وتعمل طواقم الدفاع المدني على البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف الذي دمر بشكل كامل.

كما أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيدين وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منشأة تؤوي نازحين شمال غرب رفح.

وكان 6 فلسطينيين استشهدوا في قصف استهدف ليلا منزلا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.