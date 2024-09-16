أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات مع رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني، ليندسي هويل الذي يزور قطر حاليا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل رئيس مجلس العموم البريطاني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/34qbvIZllO — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 16, 2024

وتواصل دولة قطر جهودها في الوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأميركية، وذلك سعيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفق مقترح طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو/أيار الماضي.

وتتصاعد الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة جهود الوساطة وإفشال محاولات التوصل إلى اتفاق لاعتبارات شخصية وسياسية خاصة به.

وكانت وساطة قطرية -بدعم مصري أميركي- قد نجحت في التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة بغزة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، واستمرت أسبوعا تم خلاله إطلاق 240 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، من بينهم نحو 80 إسرائيليا.