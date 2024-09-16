صور تظهر الجيش المصري يغرق أنفاقا مع غزة قبل 5 سنوات

حصلت الجزيرة على صور خاصة تظهر إغراق الجيش المصري أنفاقا على الحدود مع غزة قبل 5 سنوات.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن قوات جيش الاحتلال في غزة لم تعثر في كامل المنطقة الحدودية مع مصر إلا على 9 أنفاق مغلقة.

وأعاد تصريح المسؤول العسكري الإسرائيلي الجدل المحتدم في الداخل الإسرائيلي بشأن الأهمية الإستراتيجية للبقاء في محور فيلادلفيا وما إذا كانت المبررات التي يطرحها نتنياهو للبقاء هناك حقيقية أم هي مجرد ذريعة لعرقلة التوصل لاتفاق حفاظا على تماسك حكومته.