شاهد.. الحوثيون ينشرون فيديو إطلاق الصاروخ الذي ضرب وسط إسرائيل

نشرت الجزيرة فيديو يظهر الصاروخ فرط صوتي الذي أطلقه أنصار الله (الحوثيون) على وسط إسرائيل أمس الاثنين ولم تتمكن الدفاعات الجوية من التعامل معه.

ووفقا للفيديو التي نشرته الجماعة، فإن الصاروخ الذي يحمل اسم "فلسطين 2" يمكنه الوصول إلى أهداف على مسافة 2150 كيلومترا، ويعمل بالوقود الصلب على مرحلتين.

ويتميز الصاروخ أيضا بتقنية التخفي وتصل سرعته إلى 16 ماخ. وقد تم إطلاقه من منطقة صحراوية، حسب ما يظهره الفيديو.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه فتح تحقيقا في سبب التأخر في رصد الصاروخ واعتراضه.

وقال جيش الاحتلال إن الصاروخ قطع مسافة تصل إلى نحو ألفي كيلومتر، واستغرق تحليقه نحو 15 دقيقة، مخترقا الأجواء من الحدود الشرقية، كما أكد أن القوات الجوية تحقق في سبب تأخر رصد الصاروخ واعتراضه.