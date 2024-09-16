سجله وعلاقته بأوكرانيا.. تعرف على المتهم بمحاولة اغتيال ترامب الثانية

تداولت وسائل إعلام أميركية اسم راين ويسلي روث على أنه المسلح الذي أطلق النار على تخوم ملعب الغولف الخاص بالرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن روث (58 عاما) أوقف بعدما "فتح عناصر جهاز الخدمة السرية النار على مسلح" يحمل بندقية من طراز "إيه كيه-47" على تخوم ملعب الغولف الخاص بترامب في فلوريدا حيث كان الرئيس السابق يمارس رياضة الغولف الأحد.

وفرّ المشتبه به بسيارة سوداء لكن السلطات تعقبتها بعدما نجح شاهد عيان في تحديدها.

وأوردت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" أن روث كان يعمل لحسابه الخاص في بناء مساكن ميسورة الكلفة في هاواي، ولديه سجل إجرامي طويل وهو ينشر بانتظام مقالات عن السياسة والأحداث الجارية، وينتقد أحيانا ترامب، المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية.

وقد أعرب روث بوضوح عن دعمه لأوكرانيا بعد الحرب الروسية.

وقال روث في منشور على إكس في آذار/مارس 2022، "أنا مستعد للسفر إلى كراكوف والذهاب إلى حدود أوكرانيا للتطوع والقتال والموت..".

وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية مقابلة مع روث في كييف أواخر أبريل/نيسان 2022 في وقت كان يشارك فيه بمظاهرة لدعم الأوكرانيين المحاصرين في مدينة ماريوبول.

وقال حينها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إرهابي ويجب وضع حد له، لذلك نريد من الجميع في كل أنحاء العالم أن يتوقفوا عما يفعلونه وأن يأتوا إلى هنا الآن".

وكان ترامب يلعب الغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا على مقربة من مقره في مارالاغو عندما رُصد مطلق النار على مسافة منه.

وهذه المرة الثانية خلال شهرين التي يتعرض فيها ترامب لتهديد من مسلح، فقد أصيب الرئيس السابق في أذنه في 13 يوليو/تموز أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في الهواء الطلق في بتلر بولاية بنسلفانيا.