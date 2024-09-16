دبلوماسي أجنبي: تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا سبب إفشال الصفقة

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن دبلوماسي أجنبي مطلع على مفاوضات الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنّ تمسك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمحور فيلادلفيا في غزة كان ولا يزال السبب الرئيسي لفشل صفقة التبادل.

وقال الدبلوماسي لهآرتس إنّه لا يعتقد أن لدى نتنياهو أي أساس للتمسك بموقفه بشأن محور فيلادلفيا في هذه الأثناء. وأضافت هآرتس أن نتنياهو فقد منذ زمن ثقة الولايات المتحدة والوسطاء في ما يتعلق باستعداده للتوصل إلى صفقة تبادل.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن واشنطن ستقدم مقترح وساطة هذا الأسبوع في محاولة لإنقاذ صفقة تبادل الأسرى.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تضغط على الوسطاء لإقناع حركة حماس لإبداء مرونة في المفاوضات، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن ثمة تطورات في سياق الضغط على حماس وتقديم المقترح الأميركي.

وذكرت يديعوت أحرونوت أن تقديرات تشير إلى أن واشنطن ستمارس ضغوطا على إسرائيل لتقديم تنازلات حال قبلت حماس إبداء مرونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تقديرات بأن احتمالات انهيار حكومة نتنياهو في حال تقديمه تنازلات تظل ضئيلة؛ وهذا يتسبب ببقاء المفاوضات في طريق مسدود.

فرصة إستراتيجية

وأعرب السفير الأميركي لدى إسرائيل "جاكوب لو" عن اعتقاده بوجود ما سمّاها فرصة إستراتيجية للتوصل إلى فترة هدوء في غزة من شأنها أن تفتح طريقا أمام اتفاق يمنع حربا واسعة مع لبنان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن السفير الأميركي قوله إن التحديات الماثلة الآن هي السعي من أجل التوصل إلى اتفاقات بأسرع وقت لمنع اندلاع مواجهة لا ترغب بها إسرائيل ولا حزب الله.

وأضاف أن واشنطن لا تعرف ما الذي يمكن لحماس أن توافق عليه لكنها تعمل على التوصل إلى موقف وفرضه عليها.

من جهتها، قالت نيفا فينكرت والدة أسير إسرائيلي بغزة إنها في البداية وثقت بحكومة نتنياهو لكن هذه الثقة نفدت الآن. وأضافت فينكرت أنها "تبكي على انهيار القيم في إسرائيل" مشيرة إلى أن عائلات الأسرى أصبحت منبوذة.

في ذات السياق، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الأحد مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وناقشا الجهود المختلفة لإعادة الأسرى المحتجزين، والالتزام بإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بعد تغير الوضع الأمني.

كما ناقش الوزيران هجوم الحوثيين على إسرائيل، وقال غالانت إن هذا يشكل تهديدا للمنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن إسرائيل أظهرت بالفعل كيف تتصرف ضد "العناصر الإرهابية التي تهاجمها والتي تحاول أن تؤذيها"، على حد وصفه.

كما أعرب غالانت عن تقديره لأوستن لالتزامه بأمن إسرائيل، ولـ"إجراءاته للحفاظ على تفوقها النوعي في المنطقة".