الحوثيون يعلنون إسقاط ثالث مسيّرة أميركية في أسبوع

قال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة أسقطت مسيرة أميركية من طراز "إم كيو 9" في محافظة ذمار بصاروخ أرض جو.

وأوضح سريع أن هذه الطائرة هي الثالثة من نوعها التي تسقطها جماعته خلال أسبوع والعاشرة منذ بدء المعركة.

وأكد أن العمليات العسكرية للحوثيين لن تتوقف إلا عند وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين باليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.