معارك في الخرطوم والفاشر والبرهان يشارك بقمة ثلاثية في جوبا

قال وزير خارجية دولة جنوب السودان رمضان محمد عبد الله إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وصل إلى جوبا ودخل في مباحثات مع نظيره السوداني الجنوبي سلفاكير ميارديت حول التطورات في ملف السلام جنوب السودان.

وأضاف أن الرئيسين سيبحثان أيضا عملية السلام في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وسيعقد البرهان لقاء مع أطراف السلام في جنوب السودان من بينهم ريك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان ورئيس الحركة الشعبية في المعارضة وأطراف أخرى في ختام زيارته إلى جوبا.

وأشارت مصادر صحفية سودانية إلى أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي سيشارك في قمة إلى جانب البرهان وسلفاكير.

ووصل البرهان رئيس إلى جوبا برفقة وزيرا الخارجية والبترول، حيث كان جنوب السودان يعتمد على جارته الشمالية في تصدير نفطه، لكن بات يواجه صعوبات وخلافات في النقل بسبب القتال الدائر في السودان.

استمرار القتال

وتأتي هذه الزيارة مع استمرار المعارك بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في عدة مناطق. حيث قالت مصادر محلية للجزيرة إن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة أحياء منطقة أبَشوك غربي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وفي العاصمة الخرطوم، قالت مصادر محلية للجزيرة إن طيران الجيش السوداني قصف صباح اليوم مواقع قوات الدعم السريع بمدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت من المواقع المستهدفة عقب الطلعات الجوية للجيش، كما تشهد مدينة بحري انتشارا واسعا لقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام في وقت يحاول فيه الجيش استعادة هذه المواقع.

وامس الأحد قتل 40 مدنيا على الأقل، في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية وسط السودان، وفق ما أفادت لجنة شعبية غير رسمية.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت نحو 16 ألفا و650 قتيلا، وتسببت في تشريد ملايين الأشخاص.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.