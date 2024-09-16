إصابة برصاص الاحتلال في بيت لحم والاعتقالات تتواصل بالضفة

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، اليوم الاثنين، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال بالمدينة، وسط تواصل اقتحام بلدات الضفة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق إثر استخدام الاحتلال الغاز السام خلال اقتحامه بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين خلال اقتحام مخيم الدهيشة.

كما اعتقل الاحتلال 3 فلسطينيين من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وفلسطينيا جنوب الخليل بعد الاعتداء عليه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية أيضا بلدات الخليل ويطا ودورا ونابلس، وقامت بحماية المستوطنين الذين اقتحموا بدورهم خلة طه في بلدة دورا.

https://x.com/qudsn/status/1835702103056027805

وفي وقت سابق اليوم، أصيب 7 فلسطينيين بجروح إثر اعتداء مستوطنين على مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب أريحا بغور الأردن.

ومن جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 20 مواطنا منذ أمس بينهم طفل وأسرى سابقون بالضفة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 704 فلسطينيين بينهم 159 طفلا، وجرح نحو 5700، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.