أبرز الهجمات على تل أبيب وضواحيها منذ 7 أكتوبر

قال الجيش الإسرائيلي -اليوم الأحد- إن صاروخا من نوع "أرض-أرض" أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة قرب تل أبيب، في أحدث هجوم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي ما يأتي نستعرض أبرز الهجمات التي تعرضت لها تل أبيب منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

1 يناير/كانون الثاني 2024: استُهدفت مدينة تل أبيب مع دخول العام الجديد بأكثر من 20 صاروخا واعترض منها 10، بينما سقطت شظايا الصواريخ الاعتراضية في منطقة رحوفوت بالقرب من مستشفى كابلان.

8 يناير/كانون الثاني 2024: قصفت المقاومة الفلسطينية تل أبيب الكبرى و20 بلدة في جنوب إسرائيل بـ20 صاروخا.

29 يناير/كانون الثاني 2024: أطلق 12 صاروخا من خان يونس باتجاه تل أبيب ومحيطها، وقد أسفر سقوط الشظايا الصاروخية الناجمة عن عملية الاعتراض عن أضرار مادية كبيرة بمدينة ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب.

14 أبريل/نيسان 2024: استهدفت إيران إسرائيل من شمالها حتى جنوبها ووصلت الصواريخ إلى مدينة تل أبيب ردا على عملية اغتيال قيادات إيرانية عسكرية بالقنصلية الإيرانية بسوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن معظم الصواريخ التي أطلقتها إيران صُدّت واعتُرض نحو 99% منها.

14 أبريل/نيسان 2024: قال الجيش الإسرائيلي إن سفينة تابعة لسلاح البحرية اعترضت بنجاح هدفا جويا مشبوها وصل إلى المجال الجوي الإسرائيلي من منطقة البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث، في بيان عسكري، أن سلاحي البحرية والجو رصدا الهدف المشبوه وتوبع حتى اعترضته منظومة القبة البحرية، دون تفعيل صافرات الإنذار. وأوضح أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار.

26 مايو/أيار 2024: أطلق 12 صاروخا من منطقة رفح جنوبي غزة باتجاه تل أبيب الكبرى، وصل منها 8 صواريخ أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين بجروح متفاوتة.

19 يوليو/تموز 2024: انطلقت مسيّرة من اليمن وقتلت إسرائيليا وأصابت 8 آخرين بجراح، وانفجرت المسيرة في بناية بأحد أهم أحياء تل أبيب المكتظ بالسفارات والمراكز السياحية والتجارية والمباني المرتفعة.

وتبنّت جماعة الحوثيين الاستهداف، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المسيرة أطلقت من اليمن وعبرت المجال الجوي للسودان ومصر واتجهت نحو البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى تل أبيب.

13 أغسطس/آب 2024: إطلاق صاروخين من جنوب غزة أحدهما سقط في البحر مقابل سواحل مدينة تل أبيب والآخر لم يصل إلى إسرائيل.

25 أغسطس/آب 2024: أطلقت المقاومة الفلسطينية من خان يونس جنوبي غزة صاروخا باتجاه تل أبيب، وأكد الجيش الإسرائيلي رصد سقوط الصاروخ في منطقة مفتوحة بجنوب تل أبيب.

15 سبتمبر/أيلول 2024: أطلق صاروخ "أرض-أرض" من اليمن واخترق الأجواء الإسرائيلية من الحدود الشرقية للبلاد ووصل إلى وسط إسرائيل شرقي منطقة تل أبيب الكبرى، حيث قطع نحو ألفي كيلومتر، واستغرق تحليقه نحو 15 دقيقة حتى وصل إلى وسط إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الصاروخ سقط في بلدة كفار دانيال بمنطقة قريبة من مطار بن غوريون، وتسبب باندلاع حرائق في مناطق حرجية وعشبية وبأضرار مادية في محطة رئيسية للقطار قرب بلدة موديعين.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أن 9 أصيبوا بجراح طفيفة جراء التدافع خلال هربهم إلى الملاجئ والغرف المحصنة بعد سماعهم دوي الصافرات.