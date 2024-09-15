مظاهرات بمدن أوروبية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية في غزة

شهدت مدن أوروبية عدة مظاهرات ومسيرات رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومطالبة بوقف الحرب فورا.

ففي العاصمة السويدية ستوكهولم خرج مئات المتظاهرين، رافعين أعلاما فلسطينية وشعارات تنادي بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب بمقاطعة إسرائيل.

وفي ألمانيا، خرج متظاهرون وناشطون مناصرون لفلسطين، في مسيرة وسط مدينة فولفين بوتيل بولاية سكسونيا السفلى.

وندد المتظاهرون بالمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، ودعوا الحكومة الألمانية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين.

وفي فرنسا، خرجت مظاهرة في العاصمة باريس للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وندد المتظاهرون بما وصفوه بتواطؤ الغرب إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وشددوا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين والطواقم الطبية والإغاثية. كما دعا المتظاهرون الحكومات الغربية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.