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مظاهرات بمدن أوروبية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية في غزة

STOCKHOLM, SWEDEN - SEPTEMBER 14: Pro-Palestinian demonstrators, holding banners and Palestinian flags, march to Swedish Ministry for Foreign Affairs as they gather to stage a pro-Palestinian demonstration in Stockholm, Sweden on September 14, 2024. ( Atila Altuntaş - Anadolu Agency )
المتظاهرون بالعاصمة السويدية استوكهولم رفعوا الأعلام الفلسطينية (وكالة الأناضول)
15/9/2024

شهدت مدن أوروبية عدة مظاهرات ومسيرات رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومطالبة بوقف الحرب فورا.

ففي العاصمة السويدية ستوكهولم خرج مئات المتظاهرين، رافعين أعلاما فلسطينية وشعارات تنادي بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب بمقاطعة إسرائيل.

وفي ألمانيا، خرج متظاهرون وناشطون مناصرون لفلسطين، في مسيرة وسط مدينة فولفين بوتيل بولاية سكسونيا السفلى.

وندد المتظاهرون بالمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، ودعوا الحكومة الألمانية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين.

وفي فرنسا، خرجت مظاهرة في العاصمة باريس للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وندد المتظاهرون بما وصفوه بتواطؤ الغرب إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وشددوا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين والطواقم الطبية والإغاثية. كما دعا المتظاهرون الحكومات الغربية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

المصدر : الجزيرة

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