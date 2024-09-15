مصرع مهاجرين أثناء محاولتهم عبور المانش من فرنسا

أفادت السلطات الفرنسية -اليوم الأحد- "بمصرع عدد من المهاجرين" غير النظاميين في الليلة الفاصلة بين أمس السبت واليوم الأحد في أثناء محاولتهم عبور قناة المانش من شمال فرنسا باتجاه الشواطئ الجنوبية لإنجلترا.

ووقع الحادث بعد أقل من أسبوعين على غرق قارب أسفر عن مصرع 12 شخصا في الثالث من سبتمبر/أيلول، في أسوأ حصيلة خلال هذه السنة، مما أدّى إلى رفع عدد القتلى في أثناء العبور غير النظامي للمانش إلى 37 شخصا على الأقل منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعد قناة المانش بين فرنسا وبريطانيا من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم حيث التيارات المائية القوية، مما يجعل عبور قوارب اللجوء المتهالكة أمرا خطيرا يتسبب في غرقها في أغلب الأحيان.