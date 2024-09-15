30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

قال مراسل الجزيرة إن أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان أطلقت باتجاه شمال إسرائيل، وإن صفارات الإنذار دوت في 10 مواقع.

وقال مراسل الجزيرة إن الصواريخ أطلقت باتجاه الجولان والجليل الأعلى، بينما دوت صفارات الإنذار في 10 مواقع شمال إسرائيل من بينها كريات شمونة بالجليل الأعلى للتحذير من طائرة مسيرة.

كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن صاروخا أطلق من لبنان سقط في منطقة المطلة بالجليل الأعلى وأن صفارات إنذار دوت في عدة بلدات.

وتشهد الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في القصف المتبادل على طرفي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تزامنا مع تهديدات إسرائيل بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد نقلت عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل بصدد بدء عملية واسعة وقوية على الحدود مع لبنان. كما كشفت القناة أن الجيش الإسرائيلي يسعى للتصعيد، لكن بشكل متدرج.

يأتي هذا التطور في وقت قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إن خلافات نشبت بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بشأن قرار توسيع العملية العسكرية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل للمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.