أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

عاجل | رويترز عن حملة ترامب الانتخابية: ترامب بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده

2024 Republican National Convention - - WISCONSIN, UNITED STATES - JULY 18: Former US President Donald Trump attend the Republican National Convention (RNC) since surviving an attempted assassination at the Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, United States on July 18, 2024. Former US President Donald Trump formally accepted the Republican Party’s nomination as its presidential candidate in his first speech since surviving an attempted assassination. During a campaign rally in Pennsylvania on Saturday, a lone 20-year-old gunman opened fire on Trump during the campaign rally, striking him in his right ear and critically injuring two rally goers and killing a third.
الرئيس الأميركي السابق والمرشج الجمهوري دونالد ترامب يلوح لأنصاره بعد تعرضه لحادث إطلاق نار سابق (الأناضول)
15/9/2024-|آخر تحديث: 15/9/202410:02 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت حملة دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، في بيان اليوم الأحد إن ترامب بخير بعد إطلاق نار في محيط تواجده.

وأكد ستيفن تشيونج مدير الاتصالات بحملة ترامب في بيان أن ترامب موجود في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا وهو بخير.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فقد كان ترامب يلعب الغولف في ناديه ببالم بيتش، أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي، مؤكدة أن الرئيس الأميركي السابق لم يتعرض للخطر.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر أن ترامب لم يكن في خطر أبدا وإطلاق النار حدث في منطقة معروفة بارتفاع معدلات الجريمة.

وأضاف الإعلام المحلي أن جهاز الخدمة السرية استجاب لحادث إطلاق النار الذي لم يكن يستهدف ترامب.

وأعلن المتحدث باسم الخدمة السرية أن ترمب في أمان، مؤكدا أن الجهاز يحقق في الحادثة التي وقعت في بالم بيتش.

بدورها، ألقت شرطة مقاطعة مارتن القبض على مشتبه فيه بإطلاق النار قرب نادي ترامب، مؤكدة أنه رجل أبيض.

وفي أول رد فعل، قال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام إنه "تحدث للتو مع ترامب وهو في حالة معنوية جيدة".

وفي 13 يوليو/تموز الماضي تعرض ترامب لمحاولة اغتيال، وأصيب بجرح طفيف في أذنه، عندما اطلق شاب النار باتجاهه أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

إعلان