عاجل | رويترز عن حملة ترامب الانتخابية: ترامب بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده

قالت حملة دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، في بيان اليوم الأحد إن ترامب بخير بعد إطلاق نار في محيط تواجده.

وأكد ستيفن تشيونج مدير الاتصالات بحملة ترامب في بيان أن ترامب موجود في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا وهو بخير.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فقد كان ترامب يلعب الغولف في ناديه ببالم بيتش، أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي، مؤكدة أن الرئيس الأميركي السابق لم يتعرض للخطر.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر أن ترامب لم يكن في خطر أبدا وإطلاق النار حدث في منطقة معروفة بارتفاع معدلات الجريمة.

وأضاف الإعلام المحلي أن جهاز الخدمة السرية استجاب لحادث إطلاق النار الذي لم يكن يستهدف ترامب.

وأعلن المتحدث باسم الخدمة السرية أن ترمب في أمان، مؤكدا أن الجهاز يحقق في الحادثة التي وقعت في بالم بيتش.

بدورها، ألقت شرطة مقاطعة مارتن القبض على مشتبه فيه بإطلاق النار قرب نادي ترامب، مؤكدة أنه رجل أبيض.

وفي أول رد فعل، قال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام إنه "تحدث للتو مع ترامب وهو في حالة معنوية جيدة".

وفي 13 يوليو/تموز الماضي تعرض ترامب لمحاولة اغتيال، وأصيب بجرح طفيف في أذنه، عندما اطلق شاب النار باتجاهه أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.