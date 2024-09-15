عاجل | بايدن: سنواصل العمل مع بريطانيا على اتفاق يوقف إطلاق النار في غزة ويسمح بزيادة المساعدات والإفراج عن الرهائن
15/9/2024-|آخر تحديث: 15/9/202412:39 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | بايدن: سنواصل العمل مع بريطانيا على اتفاق يوقف إطلاق النار في غزة ويسمح بزيادة المساعدات والإفراج عن الرهائن
عاجل | بلومبرغ عن مسؤولين غربيين مطلعين: بايدن وستارمر ناقشا خلال اجتماعهما في البيت الأبيض التعاون الروسي الإيراني بشأن الأسلحة النووية
عاجل | بلومبرغ: واشنطن ولندن قلقتان من أن موسكو تتقاسم معلومات مع طهران يمكن أن تقربها من بناء أسلحة نووية مقابل صواريخ باليستية إيرانية
بلومبرغ عن مسؤولين غربيين: روسيا زادت في الأشهر الأخيرة تعاونها مع إيران بشأن طموحات طهران للحصول أسلحة نووية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة