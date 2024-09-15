طعن جندي إسرائيلي واستشهاد المنفذ في القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شرطي من حرس الحدود بجروح طفيفة في عملية طعن عند باب العامود بالقدس.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن منفذ عملية الطعن استشهد بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة إن شرطة الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى وجميع أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة إثر هذه العملية، كما تم إجبار التجار على إغلاق المحال التجارية في البلدة القديمة.

وتأتي عملية الطعن هذه وسط تصعيد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، من طرف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وذلك منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر إجمالا عن استشهاد المئات وإصابة الآلاف.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.