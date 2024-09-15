شاهد.. مساجد إسطنبول وشوارع القاهرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف

أحيت مساجد إسطنبول، مساء السبت، ذكرى المولد النبوي الشريف وسط إقبال كبير، في حين شهدت شوارع مصر احتفالات صوفية بالمناسبة ذاتها.

ويحتفل المسلمون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم 12 من شهر ربيع الأول الهجري من كل عام، حيث تشهد العديد من البلدان الإسلامية والمجتمعات المسلمة في العالم احتفالات وفعاليات وأنشطة خاصة بهذه المناسبة.

وقالت وكالة الأناضول إن مساجد إسطنبول التاريخية، وفي مقدمتها آيا صوفيا الكبير، والسلطان أحمد، والفاتح، والسليمانية، وأيوب سلطان، وتشامليجا الكبير، احتضنت برامج دينية بمناسبة المولد النبوي.

وحسب الوكالة فقد امتلأت المساجد بالمصلين الذين أدوا الصلوات وتوجهوا بالدعاء إلى الله من أجل بلادهم والعالم الإسلامي.

وجرى تعليق لافتة ضوئية تحمل عبارة "لا إله إلى الله" بين مآذن مسجد آيا صوفيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

موكب احتفائي

ومن مصر، نقل مراسل الأناضول احتفالات قرية قيس وهي قرية صغيرة تتبع مركز بني مزار بمحافظة المنيا وسط مصر، بالمولد النبوي الشريف، وذلك عبر موكب احتفائي طاف أرجاء القرية بحضور شعبي كبير.

وتشير الوكالة إلى أن ذكرى المولد النبوي من أهم المناسبات التي يحتفل بها المصريون سنويا، عبر ترديد الأهازيج الشعبية والمدائح النبوية وسط أجواء كرنفالية وحضور شعبي معتاد.

وشهدت مدن ومحافظات مصر، فعاليات دينية وليالي ومدائح وإقبالا على شراء حلوى المولد من متاجر بيع الحلويات، وتوزيع مشروبات وأطعمة، بحسب تقارير صحفية محلية.