رئيس حزب العمل الإسرائيلي: الحكومة الفاشلة تقود البلاد لحرب أبدية

هاجم رئيس حزب العمل الإسرائيلي المعارض يائير غولان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بحكومة الصفر الفاشلة التي تجر البلاد إلى حرب أبدية.

جاء ذلك في معرض تعليقه على سقوط صاروخ باليستي -أطلق من اليمن- قرب مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص في أثناء تدافعهم نحو الملاجئ.

ودعا غولان -في منشور عبر منصة إكس- الإسرائيليين للتظاهر كل يوم، معتبرا أن الضغط الشعبي المتواصل فقط هو الذي سيسقط الحكومة.

وقال: "مرة أخرى، تلقينا هذا الصباح تذكيرا لحكومة اليمين وفشلها المستمر".

وأضاف: "بدلا من إغلاق جبهات القتال، تجرنا حكومة الصفر إلى حرب إلى الأبد، وإلى صراع داخلي إلى الأبد، وإلى الهاوية".

حكومة الكوارث

من جانبه، قال حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد إن "دولة طبيعية لا تستيقظ على حادثة سقوط صاروخ أرض-أرض على أراضيها يُطلق من اليمن".

ودعا الحزب ما وصفها بحكومة الكوارث الوطنية إلى الاستقالة.

وكانت إسرائيل تعرضت صباح اليوم الأحد لهجوم بصاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من اليمن، وسقط في منطقة مفتوحة وسط البلاد، حسبما أعلن جيشها.

وقال الجيش -في بيان- إنه عند اكتشاف الإطلاق تم تفعيل عديد من أجهزة الإنذار في المستوطنات الواقعة وسط البلاد، كما تم إطلاق صواريخ اعتراضية من منظومات "آرو" و"القبة الحديدية".

وحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل على بعد 6 كيلومترات من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الاعتراض لم يكن ناجحا، ولكن يجري التحقيق أيضا في احتمال إجراء اعتراض جزئي، مضيفة أن القوات الجوية تحقق في سبب عدم اعتراض الصاروخ قبل وصوله إسرائيل.

وإثر الحادثة، أصيب 9 إسرائيليين بجروح طفيفة في مناطق مختلفة وسط إسرائيل في أثناء تدافعهم نحو الملاجئ لحظة دوي صفارات الإنذار، وتم نقلهم إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت صحيفة هآرتس إن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في محطة قطار.