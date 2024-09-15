بالفيديو.. حزب الله يقصف قاعدة يفتاح شمالي إسرائيل

نشر حزب الله اللبناني صورا لما قال إنها عملية استهداف قاعدة يفتاح الإسرائيلية التي تضم مقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة 282.

ووفقا للفيديو الذي نشره الحزب فإن القاعدة تضم مخازن التسليح الخاصة باللواء المدفعي وتبعد عن الحدود اللبنانية بـ18 كليومترا. وتم استهدافها أمس السبت.

وأظهر الفيديو مقاتلي الحزب وهم يجهزون الصواريخ قبل إطلاقها باتجاه الهدف المذكور. كما تضمن صورا تم التقاطها بكاميرات مستوطنين للحظة وصول الصواريخ ودوي صافرات الإنذار.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أكدت -أمس السبت- أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية.

ونقلت القناة عن نتنياهو أن "إسرائيل بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية". وقالت إن الجيش الإسرائيلي يسعى لتصعيد متدرج على هذه الجبهة.