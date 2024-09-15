أخبار|سلوفاكيا

العاصفة بوريس تجتاح وسط أوروبا وتودي بـ8 أشخاص

JESENIK, CZECH REPUBLIC - OCTOBER 15: Rivers across the Czech Republic were swollen because of the rain in Jesenik, Czech Republic on October 15, 2024. Floods caused by heavy rains have been battering central and eastern Europe (Photo by Lukas Kabon/Anadolu via Getty Images)
مياه الأمطار المصاحبة للعاصفة بوريس غمرت الشوارع وأغرقت السيارات في معظم مدن التشيك (الأناضول)
15/9/2024

أدت العاصفة بوريس التي تضرب دول شرق ووسط أوروبا مصحوبة بأمطار غزيرة إلى مصرع 8 أشخاص على الأقل وفقدان 4 آخرين.

وتسببت العاصفة في أضرار جسيمة وفيضانات غير مسبوقة في كل من النمسا، وبولندا، والتشيك، وسلوفاكيا، ورومانيا. كما انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع وعُلقت حركة النقل.

وقتل 6 أشخاص في رومانيا، وغرق شخص في بولندا وقتل رجل إطفاء في النمسا، كما تم الإبلاغ عن فقدان 4 آخرين في الجمهورية التشيكية.

وأظهرت صور مؤثرة الفيضانات تجتاح أحياء بأكملها وشوارع مغمورة بالمياه، حتى أنها وصلت إلى مستوى الكتف في رومانيا حيث وضِعت أكياس الرمل للحد من ارتفاع المياه، في حين أحتمى سكان في بولندا بمدرسة.

JESENIK, CZECH REPUBLIC - OCTOBER 15: Rivers across the Czech Republic were swollen because of the rain in Jesenik, Czech Republic on October 15, 2024. Floods caused by heavy rains have been battering central and eastern Europe (Photo by Lukas Kabon/Anadolu via Getty Images)
العاصفة بوريس خلفت دمارا واسعا في الممتلكات والبنى التحية بدول شرق ووسط أوروبا (الأناضول)

وفي الإجمال، تأثرت قرابة 6000 أسرة رومانية بالعاصفة بوريس، ولجأ نحو 300 من السكان إلى منازل جيرانهم أو خيام نصبتها السلطات.

وفي بلدة غلوخولازي البولندية، على الحدود التشيكية، ارتفع منسوب نهر بيالا غلوتشولاسكا فغمر وسط المدينة والأحياء الواقعة على ضفافه.

وتم إجلاء آلاف الأشخاص وتتواصل عمليات الإجلاء على جانبي الحدود حيث لا تزال مئات الآلاف من المنازل محرومة من التيار الكهربائي.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية أن حركة القطارات بين بولندا والجمهورية التشيكية متوقفة.

15 September 2024, Saxony, Dresden: Water from the Elbe flows over parts of the partially collapsed Carola Bridge, with onlookers on Brühl's Terrace in the background. The water levels continue to rise in Saxony. The highest alert level is likely to be reached on the Elbe in just two days. Photo: Robert Michael/dpa (Photo by Robert Michael/picture alliance via Getty Images)
الأمطار الغزيرة تسببت في فيضان مياه عدد من الأنهار وانهيار الجسور (غيتي)

ويتسم الوضع بالخطورة بشكل خاص في شمال شرق التشيك حيث تم إجلاء قسم كبير من سكان مدينة أوبافا بسبب فيضان نهر أوبافا.

وفي النمسا، توقفت حركة القطارات ليل السبت إلى الأحد في بعض أنحاء البلاد.

وفي فيينا تعطلت 3 خطوط بشكل جزئي في شبكة قطار الأنفاق المهدد بفيضان نهر فيينا وقناة الدانوب. ووضعت أكياس الرمل داخل الأنفاق.

وتم تصنيف المنطقة الأكثر تضرراً من العاصفة النمسا السفلى (شمال شرق على أنها منطقة كوارث طبيعية. ويبلغ عدد سكانها 1.72 مليون نسمة، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بعد فيينا.

JESENIK, CZECH REPUBLIC - SEPTEMBER 15: Rivers across the Czech Republic are swollen because of the rain in Jesenik, Czech Republic on September 15, 2024. Floods caused by heavy rains have been battering central and eastern Europe. (Photo by Lukas Kabon/Anadolu via Getty Images)
منزل غمرته مياه الفيضانات في جيسينيك بجمهورية التشيك (الأناضول)
المصدر : الجزيرة + وكالات

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