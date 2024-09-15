الخصاونة يقدم استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني

قدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الأحد استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.

وقالت قناة "المملكة" إن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".

وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للملك الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن من المتوقع أن يخلف الخصاونة في المنصب جعفر حسان الذي يتولى حاليا منصب مدير مكتب الملك ووزير التخطيط السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة.

وتقدمت جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين– على الأحزاب الأخرى المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الثلاثاء بحصولهم على 31 مقعدا من أصل 138، في نتيجة غير مسبوقة منذ أكثر من 3 عقود.

وشكلت حكومة الدبلوماسي القانوني بشر الخصاونة (55 عاما) في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020.