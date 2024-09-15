الجيش السوداني يشن قصفا عنيفا على مواقع الدعم السريع بالخرطوم

أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش السوداني شن الليلة الماضية قصفا مدفعيا عنيفا على مواقع وتجمعات قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وغطت سحب الدخان أجزاء واسعة من العاصمة السودانية لساعات.

وقال المراسل إن الجيش السوداني قصف مواقع الدعم السريع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري بالمدفعية الثقيلة، من مواقعه المتعددة في مدينة أم درمان.

وأفادت مصادر محلية بسماع انفجارات قوية في تلك المواقع، خصوصا في محيط سلاح المدرعات.

وقالت مصادر محلية بمدينة الخرطوم إن طيران الجيش السوداني شن غارت بالتزامن على مواقع الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات وأحياء وجَبرة والصحافة والامتداد والطائف والرياضية وجنوب الحزام جنوبي الخرطوم.

كما استهدف القصف المدفعي مواقع الدعم السريع في حيي المنشية والجريف، ومنطقة لحاج يوسف شرقي الخرطوم، ومواقع وسط ومركز الخرطوم مثل منطقتي المقرن والسوق العربي.

يذكر أن الجيش السوداني يخوض قتالا ضد قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

وخلّفت الحرب بين الطرفين نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.