إسرائيل تتوغل وتحفر خندقا شرق خط الاشتباك بالجولان السوري

أفادت مصادر محلية للجزيرة بأن قوات إسرائيلية توغلت اليوم الأحد بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية شرق خط فك الاشتباك بين الجانبين (يندوف) لعام 1974 في محيط بلدة جباثا الخشب في القنيطرة بالجولان.

وقالت المصادر إن القوة الإسرائيلية توغلت رفقة دبابات وجرافات ومعدات حفر، حيث عمدت إلى البدء بحفر خندق في أراضي سوريا شرق خط فك الاشتباك وطريق "سوفا 53" الذي أنشأته إسرائيل داخل الأراضي السورية أيضا عام 2022.

ويعني هذا التوغل أن إسرائيل باتت "تحمي" خط يندوف 1974 من داخل الأراضي السورية.

وخلال عام 2022، توغلت إسرائيل في الأراضي السورية شرقا متجاوزة خط يندوف وأنشأت طريقا أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى كيلومترين اثنين.

وخلال توغلاتها السابقة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين سوريين من تلك المناطق التي يفترض أنها خاضعة لسيطرة النظام السوري فيما بين خط يندوف 1974 وطريق سوفا 53.

وفي عام 1974، تم التوصل بإشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والسوري يقضي برسم خط يُعرف بـ"يندوف" تقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل.