3 قتلى وعشرات المصابين في تصادم قطارين بمصر

قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إن حادث تصادم قطاري ركاب اليوم السبت بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية إلى الشمال الشرقي من القاهرة أودى بحياة 3 أشخاص في حين ارتفع عدد المصابين إلى 49.

وذكرت الوزارة في بيان أن المصابين "تم نقلهم إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، والأحرار، وإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية، بناء على طلب المصابين".

وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية لعدد 44 مصابا "مستقرة" بينما "5 من المصابين حالتهم غير مستقرة وجارية متابعتهم".

وصرحت المتحدثة باسم محافظة الشرقية أسماء عبد العظيم بأن الإصابات تتنوع بين كسور وكدمات وسحجات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تصادم قطاري ركاب عند مدينة الزقازيق أحدهما كان متجها من الزقازيق إلى الإسماعيلية في حين كان الآخر في طريقه من المنصورة إلى الزقازيق.

وأضاف البيان أن الهيئة "دفعت بمعدات وأوناش الطوارئ (للموقع) مع تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت لوقوع الحادث".

وذكرت قنوات تلفزيونية مصرية في وقت لاحق أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها بعد رفع آثار الحادث.

وتعمل مصر منذ سنوات على تطوير شبكة النقل وتحديث القطارات وتطوير خطوط السكك الحديدية بعد سجل طويل من حوادث القطارات.