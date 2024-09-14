هاريس: حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة إن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى ذلك الاتفاق.

وفي تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا شرقي البلاد، قاطع عدد من الناشطين المناهضين للحرب على غزة والمطالبين بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل خطابا لهاريس التي ردت بالقول إنها تحترم الأصوات المعارضة للحرب.

ورأت أن الوقت قد حان من أجل بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين. وأكدت أن الإدارة الأميركية تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويرى مراقبون أن عزوف الأميركيين المؤيدين لفلسطين بمن فيهم المسلمون والعرب عن تأييد هاريس قد يؤثر على حظوظها في الانتخابات المقبلة، رغم أن تلك الفئة تصوّت عادة للديمقراطيين ومن غير المرجح أن تمنح أصواتها للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ودافعت هاريس في وقت سابق عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مع ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون من "تقرير مصيرهم"، غير أنها نأت بنفسها عن مطالبات رفعها أعضاء بـالحزب الديمقراطي تطالب بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 41 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين، إضافة إلى دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.