مستوطنون ينصبون خياما بأراض قرب رام الله تمهيدا لمصادرتها

جرّف مستوطنون إسرائيليون -اليوم السبت- أراضي، ونصبوا خيامًا في قرية أم صفا شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لمصادرتها، وفق مسؤول محلي.

وقال مروان صباح، رئيس المجلس القروي في أم صفا، إن عناصر من مستوطنة "عطيرت" المقامة على أراضي قرية أم صفا وقرى مجاورة "جرّفوا مساحات من أراضي القرية ونصبوا عليها خياما، مما يهدد بمصادرتها".

ولفت إلى أن "المنطقة المستهدفة تسمى جبل الرأس، وتبلغ مساحتها نحو 500 دونم، وأن المستوطنين قاموا بعمليات التجريف ونصب الخيام تحت حماية جيش الاحتلال".

ذرائع مختلفة

وبيّن رئيس المجلس القروي في أم صفا أن "السلطات الإسرائيلية سبق أن صادرت نحو 4 آلاف دونم من أراضي القرية، على مدار عدة سنوات، وبذرائع مختلفة" لافتا إلى أن القرية مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو.

وصنفت اتفاقية أوسلو-2 لعام 1995 أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وهي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة المحتلة.

وناشد صباح بتدخل دولي لمنع المستوطنين من مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها.

كما نُظمت وقفة اليوم السبت في القرية تنديدا بهجمة المستوطنين ودعم الجيش الإسرائيلي لهم.

📷#شاهد | قوات الاحتلال تعتدي على الصحفيين والمتضامنين الفلسطينين و الاجانب في بلدة ام صفا قضاء رام الله pic.twitter.com/22Rm2SIrCF — قناة عودة الفضائية (@AwdehTV) September 14, 2024

اعتداءات

ووفق معطيات هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت إلى استشهاد 19 فلسطينيا بالضفة وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 26 تجمعا بدويا.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف عنصر في مستوطنات بالضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.