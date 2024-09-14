حزب الله يقصف الجليل برشقة صاروخية كبيرة ويدمر ميركافا إسرائيلية

قصف حزب الله اللبناني -اليوم السبت- مواقع عسكرية ومناطق غير مخلاة في الجليل برشقة صاروخية كبيرة، وأكد تدمير دبابة إسرائيلية بصاروخ موجّه قرب الحدود.

فقد قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دفعة صاروخية من لبنان استهدفت عددا كبيرا من المناطق غير المخلاة من السكان بالجليل الأعلى.

وأفاد موقع صحيفة معاريف بإطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه صفد وطبريا في الجليل الأعلى منذ الليلة الماضية.

كما تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن سقوط صواريخ بمناطق مفتوحة في روش بينا وشمال بحيرة طبريا بالجليل الأعلى أسفرت عن اندلاع حرائق.

وفي الإطار، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن 6 فرق إطفاء تحاول السيطرة على حريق في منطقة عميعاد بالجليل الأعلى بعد سقوط صواريخ من لبنان.

من جهته، تحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نحو 55 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل خلال ساعة واحدة، وقال إن دفاعاته اعترضت عددا منها وسقط معظمها في مناطق مفتوحة.

كما قال إن دفاعاته اعترضت هدفا جويا مشبوها تسلل من لبنان إلى مناطق الجليل الغربي.

وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 15 بلدة في الجليل الأعلى وصفد وجنوب بحيرة طبريا.

#شاهد | انفجارات بعد سقوط صواريخ المقاومة اللبنانية في صفد شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/AprvqaQWRT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 14, 2024

أهداف عسكرية

وفي بيانات عبر منصاته الإعلامية، قال حزب الله إنه استهدف مقر الفيلق الشمالي وقاعدة فرقة الجليل الإسرائيليين في مستوطنة عميعاد بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

كما قال الحزب إن مقاتليه دمروا دبابة ميركافا على الطريق بين رويسات العلم وزبدين بصاروخ موجه بعد إصابتها بشكل مباشر.

وفي عملية أخرى، قصف حزب الله مقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها شمال غرب بحيرة طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منصات في جنوب لبنان استخدمت الليلة الماضية وصباح اليوم لإطلاق صواريخ باتجاه الجليل.

وأضاف أن طائراته استهدفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفر رمان، وتابع أنه قصف بالمدفعية مناطق عدة في جنوب لبنان.

وأسفر القصف الإسرائيلي على لبنان أمس عن مقتل عنصر من حزب الله وإصابة 13 مدنيا.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي يخوض الحزب مواجهات يومية مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود دعما لغزة، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 500 أغلبهم في الجانب اللبناني.