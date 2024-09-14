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عاجل | نائب الأمين العام لحزب الله: لا طريق لعودة المستوطنين إلى الشمال إلا بإيقاف الحرب على غزة

14/9/2024-|آخر تحديث: 14/9/202406:27 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم:

  • لا طريق لعودة المستوطنين إلى الشمال إلا بإيقاف الحرب على غزة
  • تهديد الحرب لا يخيفنا ولا يعدل موقفنا بارتباط جبهة الإسناد بوقف العدوان على غزة
  • لا خطة لدينا للمبادرة في حرب ولكن سنواجه إسرائيل إذا شنت الحرب والخسائر ستكون ضخمة للطرفين
  • لا يمكن للحرب أن تعيد المستوطنين لذلك خذوا قراركم ونحن جاهزون ومستعدون لأي احتمال
المصدر : الجزيرة

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