عاجل | نائب الأمين العام لحزب الله: لا طريق لعودة المستوطنين إلى الشمال إلا بإيقاف الحرب على غزة
14/9/2024-|آخر تحديث: 14/9/202406:27 م (بتوقيت مكة المكرمة)
نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم:
- لا طريق لعودة المستوطنين إلى الشمال إلا بإيقاف الحرب على غزة
- تهديد الحرب لا يخيفنا ولا يعدل موقفنا بارتباط جبهة الإسناد بوقف العدوان على غزة
- لا خطة لدينا للمبادرة في حرب ولكن سنواجه إسرائيل إذا شنت الحرب والخسائر ستكون ضخمة للطرفين
- لا يمكن للحرب أن تعيد المستوطنين لذلك خذوا قراركم ونحن جاهزون ومستعدون لأي احتمال
المصدر : الجزيرة