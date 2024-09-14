حزب الله: لا عودة للمستوطنين في الشمال إلا بإيقاف حرب غزة

قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني إن ما وصفها بجبهة المساندة مستمرة في لبنان طالما أن الحرب في غزة مستمرة، مؤكدا أن وتيرة هذه المساندة تزداد كلما زادت إسرائيل من عدوانها.

وفي كلمته اليوم السبت خلال مراسم تأبين أحد مقاتلي الحزب، أضاف قاسم أنه "لا يوجد طريق لعودة المستوطنين في الشمال إلا بإيقاف الحرب على غزة".

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله أن "التهديد بالحرب علينا في لبنان لا يخيفنا، ولا يعدِّل موقفنا بارتباط جبهة الإسناد بوقف العدوان على غزة".

وحول احتمال توسع المعركة عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، قال قاسم "لا خطط لدى حزب الله للمبادرة بالحرب، لأننا لا نجدها ذات جدوى، ولكن إذا شنت إسرائيل الحرب فسنواجهها بالحرب وستكون الخسائر ضخمة بالنسبة إلينا وإليهم أيضا".

وتابع قائلا "إذا كانوا يعتقدون بأن هذه الحرب على الشمال تعيد الـ100 ألف نازح من المستوطنات، فمن الآن نبشركم، أعدوا العدة لاستقبال مئات الآلاف الإضافية من النازحين من المستوطنات بعيدة المدى".

وأضاف قاسم أن الحرب تزيد النزوح للمستوطنين وتزيد المستوطنات الفارغة، ولا يمكن أن تعيدهم مهما بلغت التكلفة.

وتشهد مستوطنات شمال إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترات شديدة جراء القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أخليت مستوطنات قريبة من الحدود هناك، يسكنها مئات آلاف الإسرائيليين.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.