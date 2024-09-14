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نتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية بجبهة الشمال

VIDEO SHOWS: ISRAELI PRIME MINISTER BENJAMIN NETANYAHU MEETING, TALKING TO SOLDIERS IN NORTHERN ISRAEL, SAYING THAT IT IS YET UNCLEAR WHETHER OR NOT HEZBOLLAH WILL JOIN FIGHTING, BUT IT WILL PAY HEAVILY IF IT DOES RESENDING COMPLETE SCRIPT SHOWS: NORTHERN ISRAEL, ISRAEL (OCTOBER 22, 2023) (GPO - Access all) 1. VARIOUS OF ISRAELI PRIME MINISTER BENJAMIN NETANYAHU TALKING TO SOLDIERS IN NORTHERN ISRAEL (MUTE) 2. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER BENJAMIN NETANYAHU SAYING: "We're in a battle for our lives. A battle for our home, this is not an exaggeration, this is the war. It's do or die - they need to die. And we are now in a double battle: One battle is a battle to hold action here and on the other side, to win there, an absolute victory that will erase Hamas." 3. (SOUNDBITE) (Hebrew) ISRAELI PRIME MINISTER BENJAMIN NETANYAHU SAYING: "I can't tell you now if Hezbollah decide to fully enter the war. If Hezbollah decides to enter the war, it will long for the second Lebanon War. They will be making the biggest mistake of their lives. And we will hit them with an unimaginable force. It will mean devastation for them and the state of Lebanon. 4. SOLDIERS CLAPPING 5. NETANYAHU WITH SOLDIERS (MUTE) STORY: Prime Minister Benjamin Netanyahu warned Hezbollah on Sunday (October 22) against opening a second war front with Israel, saying that doing so would bring Israeli counter-strikes of "unimaginable" magnitude that would wreak "devastation" upon Lebanon. In a meeting with soldiers in northern Israel, Netanyahu said that was not able to tell them whether Hezbollah will decide to enter the (Gaza) war, but that such an act by Hezbollah will have 'devastating' consequences on both Hezbollah and the state of Lebanon. The war between Israel and Gaza, launched after a devastating cross-border attack by Hamas on October 7, was "do or die" for Israel, Netanyahu said. (Production: Lianne Back)
نتنياهو خلال زيارة تفقدية سابقة للقوات الإسرائيلية بجبهة الشمال (رويترز-أرشيف)
14/9/2024-|آخر تحديث: 14/9/202408:45 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت القناة 13 الإسرائيلية اليوم السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية.

ونقلت القناة عن نتنياهو قوله إن إسرائيل "بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يسعى لتصعيد متدرج على هذه الجبهة، وفقا للقناة نفسها.

ويأتي قرار نتنياهو توسيع العمليات العسكرية بالشمال، في ظل توقعات بأن تتم المصادقة رسميا غدا الأحد على اعتبار إعادة سكان البلدات الحدودية شمال إسرائيل إلى بيوتهم هدفا من أهداف الحرب الحالية.

قرار منتظر

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق أن هذا القرار سيتم اتخاذه خلال الجلسة المقررة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من 11 شهرا على بدء الحرب على قطاع غزة وامتدادها لجبهة الشمال، وفي ظل تأكيدات من نتنياهو على ضرورة تحقيق هذه الغاية.

كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قبل أيام أن القتال سيستمر في غزة حتى تحقيق أهداف الحرب، ملوّحا بنقل العمليات نحو الجبهة الشمالية.

وخلال زيارة تفقدية في محور نتساريم وسط قطاع غزة، قال غالانت إن الجيش مستعد لنقل مركز الثقل العسكري من قطاع غزة نحو الجبهة الشمالية بسرعة، تحسبا لأي سيناريو، في إشارة إلى تصاعد ضربات حزب الله اللبناني على مواقع شمال إسرائيل.

تغيير الوضع

كما نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن نتنياهو تأكيده إصدار تعليمات للجيش وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتشهد مستوطنات شمال إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترات شديدة جراء القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أخليت مستوطنات قريبة من الحدود هناك، يسكنها مئات آلاف الإسرائيليين.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

المصدر : الجزيرة

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