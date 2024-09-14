نتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية بجبهة الشمال

قالت القناة 13 الإسرائيلية اليوم السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية.

ونقلت القناة عن نتنياهو قوله إن إسرائيل "بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يسعى لتصعيد متدرج على هذه الجبهة، وفقا للقناة نفسها.

ويأتي قرار نتنياهو توسيع العمليات العسكرية بالشمال، في ظل توقعات بأن تتم المصادقة رسميا غدا الأحد على اعتبار إعادة سكان البلدات الحدودية شمال إسرائيل إلى بيوتهم هدفا من أهداف الحرب الحالية.

قرار منتظر

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق أن هذا القرار سيتم اتخاذه خلال الجلسة المقررة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من 11 شهرا على بدء الحرب على قطاع غزة وامتدادها لجبهة الشمال، وفي ظل تأكيدات من نتنياهو على ضرورة تحقيق هذه الغاية.

كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قبل أيام أن القتال سيستمر في غزة حتى تحقيق أهداف الحرب، ملوّحا بنقل العمليات نحو الجبهة الشمالية.

وخلال زيارة تفقدية في محور نتساريم وسط قطاع غزة، قال غالانت إن الجيش مستعد لنقل مركز الثقل العسكري من قطاع غزة نحو الجبهة الشمالية بسرعة، تحسبا لأي سيناريو، في إشارة إلى تصاعد ضربات حزب الله اللبناني على مواقع شمال إسرائيل.

تغيير الوضع

كما نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن نتنياهو تأكيده إصدار تعليمات للجيش وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتشهد مستوطنات شمال إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترات شديدة جراء القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أخليت مستوطنات قريبة من الحدود هناك، يسكنها مئات آلاف الإسرائيليين.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.