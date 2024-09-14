الجيش الأميركي: قتلنا قادة بتنظيم الدولة في غارة مشتركة مع العراق

قال الجيش الأميركي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن 4 من قادة تنظيم الدولة الإسلامية قُتلوا في غارة تم تنفيذها في غرب العراق قبل نحو أسبوعين.

وحسب القيادة الوسطى الأميركية، "سنتكوم"، فقد أسفرت الغارة التي وقعت يوم 29 أغسطس/آب الماضي، وشاركت فيها قوات الأمن العراقية، عن مقتل 14 من عناصر التنظيم.

وقالت "سنتكوم" في بيان نشرته على حسابها في منصة اكس إن "هذه العملية استهدفت قادة تنظيم الدولة الإسلامية وهدفت إلى تعطيل وتقليص قدرة التنظيم على التخطيط والتنسيق وتنفيذ هجمات ضد المدنيين العراقيين".

وأضافت أنها تستطيع الآن تأكيد مقتل عدد من قادة الدولة الإسلامية، منهم أحمد حامد حسين عبد الجليل العيثاوي، الذي كان مسؤولا عن جميع العمليات في العراق، على حد قول القيادة الوسطى الأميركية.

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وكان جهاز المخابرات الوطنية في العراق قد ذكر الجمعة أن 6 من كبار قادة تنظيم الدولة الإسلامية قُتلوا في عملية نفذها الجهاز بالتعاون مع التحالف الدولي في أواخر الشهر الماضي بمحافظة الأنبار غربي البلاد، وأصيب فيها جنود أميركيون.

وقالت المخابرات العراقية، في بيان، إنه ثبت بعد جمع جثث القتلى وأجهزة الاتصالات والحواسيب وظهور نتائج الحمض النووي أن معظم القتلى في العملية، التي جرت في صحراء الأنبار في 29 أغسطس/آب الماضي، هم من قادة الصف الأول في التنظيم.

وقبل أسبوعين، تحدث الجيش الأميركي عن مشاركته في عملية عسكرية مشتركة ضد مسلحين من تنظيم الدولة، وقال آنذاك إنها شهدت مقتل 15 من عناصر التنظيم، وأُصيب 7 جنود أميركيين.

وبعد أن أعلنت الحكومة العراقية بنهاية عام 2017 القضاء على تنظيم الدولة عسكريا، لا يزال ينشط بمحافظات صلاح الدين وديالى وكركوك (شمال) والأنبار (غرب) ويشن هجمات متفرقة.