حزب الله يطلق عشرات الصواريخ وإسرائيل توسع غاراتها على لبنان

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود، بينها ثكنة زبدين والمقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية استهدفت مبنيين عسكريين لحزب الله جنوبي لبنان، بأحدهما عناصر من الحزب.

كما أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق رصد إطلاق نحو 55 صاروخا خلال ساعة واحدة من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد في الجليل الأعلى، وشمال بحيرة طبريا بعمق نحو 35 كيلومترا من الحدود مع لبنان، وعلى امتداد سهل الحولة.

في المقابل، وسع الجيش الإسرائيلي قصفه ليشمل لأول مرة مناطق شرق لبنان حيث أصيب 4 لبنانيين، منهم أطفال، في غارة إسرائيلية على محيط بلدة الكواخ في المنطقة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على محيط بلدة سرعين في البقاع، وغارتين على محيط بلدة سهلات الماء في منطقة الهرمل شرقي البلاد.

وكان حزب الله قد أكد أن مقاتليه قصفوا ثكنة زبدين وحققوا بها إصابة مباشرة، كما قصفوا بالصواريخ قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة "282" شمال غرب بحيرة طبريا.‏

كما قصف الحزب المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي، وقاعدة تمركز فرقة الجليل في "عميعاد"؛ واستهدف موقع رويسات العلم ‏بقذائف المدفعية محققا إصابة مباشرة، وفق ما أعلن.

حريق في الجليل الأعلى إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله من #لبنان#حرب_غزة pic.twitter.com/uYALjDzAQj — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 14, 2024

دبابة ميركافا

وذكر الحزب أنه قصف أيضا دبابة ميركافا إسرائيلية على طريق ‏رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه، وهاجم بمسيرة انقضاضية مقر لواء "حرمون" في ثكنة "معاليه غولاني".

كما قصف مرابض المدفعية الإسرائيلية في الزاعورة، والتجهيزات ‏التجسسية بموقع "حدب يارين" بقذائف مدفعية.

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت عددا من الصواريخ التي سقط معظمها في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات.

وقال إنه أسقط مسيرة تسللت من لبنان نحو مناطق الجليل الأعلى.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى انفجار مسيرتين أطلقهما حزب الله، في منطقة شمالي كريات شمونة دون وقوع إصابات.

كما قال مراسل الجزيرة إن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا أُطلق من لبنان سقط في منطقة مفتوحة بكفار سالد بسهل الحولة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، دون وقوع إصابات.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في مستوطنات عديدة بالجليل الأعلى.

فيما أصدرت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان عدد من تلك المستوطنات بإغلاق حمامات السباحة وتقليل حركة المرور والبقاء قرب الملاجئ، وفق القناة 13 الإسرائيلية.

ووفق الجيش الإسرائيلي، فقد اندلعت حرائق عدة في صفد وشمال بحيرة طبريا، وفي منطقة "عَميعاد"، بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، نتيجة سقوط صواريخ أطلقها حزب الله.

حـ.ـزب الله: "استهدفنا مقر الفيلق الشمالي وقاعدة فرقة الجليل في عميعاد بعشرات من صواريخ الكاتيوشا"#الجزيرة #الأخبار pic.twitter.com/UxLQJbMqgL — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 14, 2024

هجمات إسرائيلية

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مبنى عسكري لحزب الله في كفر رمان، ومناطق أخرى في جنوب لبنان ضمت منصات صاروخية، استخدمت لإطلاق الصواريخ باتجاه الجليل الأعلى خلال الساعات الماضية.

كما أكد أن طائراته الحربية استهدفت مبنيين عسكريين لـلحزب جنوبي لبنان.

وقال -في بيان له- "قصفت طائرات مقاتلة، في وقت سابق السبت، مبنى عسكريا كان ينشط فيه مسلحو حزب الله، ومبنى عسكريا آخر تابعا للحزب في منطقة بليدا بجنوب لبنان".

كما أشار إلى تنفيذ هجوم مدفعي على منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكر مراسل الجزيرة أن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة الصرفند، وغارة إسرائيلية بلدة شيحين جنوبي لبنان.

يشار إلى أنه منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.