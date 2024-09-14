جنوب أفريقيا تعد مجلدا من مئات الصفحات بقضيّتها ضد إسرائيل

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده ستقدم الشهر المقبل "مجلدا من مئات الصفحات" يضم الحقائق والأدلة لدعم قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال رامافوزا للصحفيين عندما سئل عن القضية "نحن عنيدون"، مؤكدا تصميمه "على المضي قدما في قضيتنا"، علما أنه من المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى المحكمة الشهر المقبل لدعم القضية.

وأضاف الرئيس الجنوب أفريقي أن الاستعدادات جارية لتقديمه، "وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات". وتابع "نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن تكون هناك إعادة للرهائن".

ولجأت جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى محكمة العدل الدولية، وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة، وانضمت إليها دول عدة، بينها كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.