بشار الأسد يعين رئيسا جديدا للحكومة السورية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد -اليوم السبت- مرسوما يقضي بتكليف محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحسين عرنوس.

وعقد الأسد أمس اجتماعا مع القيادة المركزية لحزب البعث الحاكم في سوريا تناول تكليف رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرر إعلان التشكيلة الحكومية خلال الأيام القادمة على أن تقدم بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب السوري في 25 من الشهر الجاري.

والجلالي (55 عاما) حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، و حاصل على دكتوراه في الهندسة المدنية بتخصص إدارة التشييد من جامعة عين شمس المصرية عام 2000 وماجستير علوم في الهندسة المدنية من الجامعة ذاتها في مصر.

وشغل منصب وزير الاتصالات والتقانة بين 2014 و2016، ويشغل منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة منذ 11 سبتمبر/أيلول 2023، وهو أستاذ مساعد في جامعة دمشق.

ويخضع الجلالي لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 بسبب مشاركته في "المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين".

وستحلّ الحكومة الجديدة محل أخرى انتهت ولايتها وتتولى مهام تصريف الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في منتصف يوليو/تموز.