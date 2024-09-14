الإمارات: لن ندعم اليوم التالي لحرب غزة دون قيام دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان -اليوم السبت- إن بلاده لن تدعم اليوم التالي في الحرب على قطاع غزة ما لم تقم دولة فلسطينية.

وكتب الوزير الإماراتي في حسابه على منصة إكس "الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية".

وكانت أبو ظبي قد استنكرت في مايو/أيار الماضي تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إنه من الممكن للإمارات -ودول أخرى- أن تشارك في مساعدة حكومة مستقبلية في قطاع غزة بعد الحرب.