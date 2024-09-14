الأردن.. مظاهرات تطالب باستعادة جثمان الجازي من إسرائيل

شهدت العاصمة الأردنية عمان مظاهرة للمطالبة باستعادة جثمان ماهر الجازي الحويطات، منفذ عملية جسر الملك حسين، التي قتل فيها 3 إسرائيليين.

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعم المقاومة، كما طالبوا، وفقا لمراسل الجزيرة نت تامر الصمادي الذي تابع المظاهرة، باستعادة اثنين من المواطنين الأردنيين لا يزالان يخضعان للتحقيق لدى الجانب الإسرائيلي على خلفية العملية.

وقال الصمادي إن المظاهرة جرت وسط البلدة القديمة بالعاصمة عمان، حيث عبّر المئات عن تأييدهم للعملية التي نفذها ماهر الجازي، ورفعوا صوره إلى جوار صور أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، وذلك في رسالة تأييد ودعم وتضامن مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشار الصمادي إلى أن الحكومة الأردنية سبق أن أوضحت أنها تجري اتصالات دؤوبة منذ أيام لاستعادة جثمان الجازي المحتجز في إسرائيل، وكذلك عودة المواطنين المحتجزين للتحقيق هناك، فضلا عن جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ ما يقرب من عام كامل.

وكان الجازي، عسكري أردني متقاعد يعمل سائق شاحنة، قد أطلق النار على أمن المعابر الإسرائيلي لدى مروره بشاحنته على المعبر الذي يحمل من الجانب الإسرائيلي اسم اللنبي، فقتل 3 منهم قبل أن يُستشهد برصاص الأمن الإسرائيلي في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري.