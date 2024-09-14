استشهاد مسعف فلسطيني بسجون الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة -اليوم السبت- استشهاد مسعف فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقاله من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع في فبراير/شباط الماضي.

وقالت الوزارة -في بيان- بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية "تأكد استشهاد المسعف حمدان أبو عنابة داخل معتقلات الاحتلال، والذي تم اعتقاله وزملاءه في أثناء تأديته عمله في مجمع ناصر الطبي".

وناشدت الوزارة المؤسسات الأممية والحقوقية بضرورة الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين تم اختطافهم من المستشفيات وهم يقومون بواجبهم الإنساني".

ويصادف السبت الثاني من سبتمبر/أيلول من كل عام اليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي أطلقه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 2000.

حصيلة كبيرة

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، استشهد أكثر من 885 من الطواقم الطبية، واعتقل 310 آخرون، وفق تصريحات سابقة لمدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش.

وفي فبراير/شباط الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي، "مستشفى ناصر" جنوبي القطاع ونفذ فيه عمليات قتل واعتقال لجرحى ومرضى ونازحين وطواقم طبية.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.