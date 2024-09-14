إيران تنجح في إطلاق قمرها الصناعي الثاني خلال عام

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أطلقت قمرها البحثي "جمران 1" إلى مداره اليوم السبت، وهو ثاني إطلاق ناجح لقمر صناعي هذا العام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه تم إطلاق القمر الاصطناعي البحثي إلى الفضاء بواسطة حامل الأقمار الاصطناعية "قائم 100″، وتم وضعه بنجاح في مدار على ارتفاع 550 كيلومترا فوق سطح الأرض.

وتم تصميم وبناء "جمران 1" من جانب المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي والشركات القائمة على المعرفة الخاصة.

ويزن هذا القمر حوالي 60 كيلوغراما ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القمر الصناعي "ثريا" تم إطلاقه إلى مدار يبعد 750 كيلومترا، وهو الأعلى بالنسبة للبلاد حتى الآن.

ويقول الجيش الأميركي إن التكنولوجيا الباليستية بعيدة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في المدار يمكن أن تسمح أيضا لطهران بإطلاق أسلحة بعيدة المدى قد تتضمن رؤوسا حربية نووية.

وتنفي إيران أن تكون أنشطتها المتعلقة بالأقمار الصناعية غطاء لتطوير الصواريخ الباليستية، وتقول إنها لم تحاول قط تطوير أسلحة نووية.

وتمتلك طهران أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، وأطلقت بالفعل عددا من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء لجمع البيانات بشأن الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة.