مساع دبلوماسية أميركية ولقاء في أنقرة يبحث مسار صفقة التبادل

قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة إن واشنطن تواصل محادثاتها مع قطر ومصر وإسرائيل من أجل التوصل لنص اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يمكن أن يحظى بموافقة جميع الأطراف.

وأعلن كيربي أن جميع الأطراف عملت طوال الأسبوع الجاري من أجل إيجاد طريق للمضي قدما بشأن اتفاق وقف لإطلاق النار.

يأتي ذلك فيما دعا اجتماع مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في مدريد لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإفراج متبادل عن الأسرى.

كما كشفت مصادر أمنية تركية أن رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن بحث اليوم في أنقرة مع مسؤولين بالمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المستجدات الأخيرة في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن اللقاء تناول قضايا مثل المرحلة الأخيرة التي وصلت إليها المفاوضات ومسألة تبادل الأسرى.

ووفقا للمصادر، بحث الجانبان خلال اللقاء الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

كما تم التأكيد على الموقف "البنّاء والإيجابي" لحركة حماس خلال المفاوضات، وأن طرح إسرائيل شروطا جديدة على نص المقترح الذي يحظى بدعم وقبول قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يزيد من صعوبة التوصل إلى وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن جولات المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس تتعثر منذ 10 أشهر تقريبا، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون قيد.

ورغم العراقيل الإسرائيلية، تستمر وساطة مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام تبادل أسرى بين الطرفين.