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عاجل | هآرتس: سقوط مسيرة أطلقت من جنوب لبنان قرب صفد واشتعال حريق في المكان

13/9/2024-|آخر تحديث: 13/9/202401:46 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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