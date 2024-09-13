حزب الله يهاجم قاعدة إسرائيلية قرب صفد وقصف على جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني أنه هاجم اليوم الجمعة بالمسيرات قاعدة إسرائيلية قرب مدينة صفد في الجليل وحقق "إصابات" في صفوف القوات المتواجدة فيها، في حين قصف الجيش الإسرائيلي مناطق جنوبي لبنان.

وقال الحزب -في بيان- إنه هاجم بأسراب من ‏المسيرات الانقضاضية قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) جنوب شرق صفد واستهدف ضباطها وجنودها وحقق فيها إصابة مؤكدة.

وأضاف أن الهجوم يأتي ردا على ‌‌ما وصفها ب‏المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي أمس في بلدة كفرجوز في محيط مدينة النبطية جنوبي لبنان.

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طيران حزب الله يحلق بحرية في سماء صفد pic.twitter.com/JUBDM53phH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 13, 2024

من جهتها، قالت صحيفة هآرتس إن مسيرة أطلقت من جنوبي لبنان سقطت قرب صفد، مشيرة إلى اشتعال حريق في المكان.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ الكاتيوشا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا قرب صفد ردا على نفس المجزرة.

وجراء القصف الصاروخي، انقطعت الكهرباء عن أحياء في صفد، واندلعت حرائق كبيرة في محيط المدينة وغابة بيريا، وتحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 20 صاروخا من جنوبي لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت إن 3 أشخاص بينهم طفل استشهدوا وأصيب 3 آخرون في غارة من مسيّرة إسرائيلية على كفرجوز، ونعى حزب الله لاحقا مقاتلين اثنين قتلا في الغارة.

عمليات جديدة

وبالإضافة إلى قاعدة فيلون، أعلن حزب الله أنه استهدف اليوم بالصواريخ ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابة مباشرة فيها.

كما أعلن الحزب أنه استهدف بالصواريخ موقعي المرج وبياض بليدا بالصواريخ وحقق إصابة مباشرة فيهما.

وكانت مراسلة الجزيرة أفادت بإطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

ودوت صفارات الإنذار اليوم مرارا في الجليلين الأعلى والغربي والجولان السوري المحتل للتحذير من هجمات بمسيرات أو صواريخ.

وفي الإطار، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات اليوم على بلدتي بنت جبيل ويارون ومنطقة الصالحاني.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي عيتا الشعب وعلما الشعب.

وتواترت في الآونة الأخيرة التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية كبيرة في لبنان من أجل وقف هجمات حزب الله.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي يخوض الحزب مواجهات يومية مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود دعما لغزة، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 500 أغلبهم في الجانب اللبناني.